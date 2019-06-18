الجزائري يطالب المالية بحسم ملفي عقود التنمية وتعيينات التربية

2019/06/18 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الثلاثاء، الى الاسراع بحسم ملفي عقود تنمية الاقاليم وتعيينات التربية واعتماد التعليمات التي اقرتها محافظة بغداد.

وقال الجزائري، خلال اجتماع مشترك لعدد من المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية فؤاد حسين اليوم، بحسب بيان حصلت عليه “الاتجاه برس”، إن “محافظة بغداد تنتظر من الجهات الحكومية الاسراع بإطلاق التخصيصات المالية للمضي بخططها التنموية والخدمية التي يحتاجها المواطن البغدادي”.

واضاف، أنه “بات من الضروري ان تسرع وزارة المالية باطلاق التخصيصات والدرجات المتعلقة بالمتقدمين للتعيين في تربيات محافظة بغداد واعتماد المعايير التي وضعتها الحكومة المحلية”، مشددا على ان “حسم ملف تعيينات التربية وعقود تنمية الاقتليم يحتل اولوية قصوى لدينا ونحن جادون بمتابعته وادخال السرور على الالاف من خريجينا واسرهم”.

وكان الجزائري قد طالب، خلال حضوره الاجتماع الثالث للهيئة التنسيقية بين المحافظات برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بحسم ملف تعيينات التربية سريعا بعدما اتمت المحافظة اعداد قوائم المتقدمين ومعايير المنافسة وفق آلية شفافة وعادلة.

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