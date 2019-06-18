مجلس صلاح الدين يصوت على إلغاء قرار حظر التجوال على سامراء

2019/06/18 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {صلاح الدين: الفرات نيوز} صوت مجلس محافظة صلاح الدين، على إلغاء قرار فرض حظر التجوال المفروض منذ سنوات على مدينة سامراء.

وذكر مصدر في مجلس المحافظة لوكالة {الفرات نيوز} انه "وبناء على ماتقدم به أهالي مدينة سامراء لرفع حظر التجوال الساري منذ سنوات طويلة لدواع أمنية وبعد انتفت الحاجة إليها قرر مجلس محافظة صلاح الدين بالأغلبية المطلقة على الغاء قرار حظر التجوال والمناطق الجنوبية لها".وأضاف ان المجلس عزا إلغاء الحظر "لتسهيل حركة الدخول إلى المدينة خدمة للصالح العام".وكانت السلطات الأمنية قد فرضت حظراً للتجوال على مدينة سامراء جنوبي محافظة صلاح الدين بعد تفجير مرقدي الإمامين العسكريين بالمدينة في 22 شباط فبراير 2006 ومنذ ذلك الوقت بقي الحظر سارياً كما تم تشديد الإجراءات الامنية على المدينة بعد أحداث سقوط مدينة الموصل في 2014 بيد عصابات داعش الارهابية واقترابها من سامراء.انتهى

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