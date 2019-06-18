بالصور.. زراعة 5 الآف شجرة فواكه في صحراء كربلاء

2019/06/18 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مزرعة فدك للنخيل التابعة للعتبة الحسينية المقدسة في محافظة كربلاء عن استثمار المساحات بين اشجار النخيل لزراعة اصناف متنوعة من الفواكه.

ونقل بيان للعتبة عن مدير المزرعة فائز ابو المعالي قوله "استحدثت مزرعة فدك للنخيل في الآونة الاخيرة زراعة مجموعة من اشجار الفواكه والحمضيات المختلفة لاستغلال المسافات بين نخلة وأخرى".وأضاف "تمت زراعة اشجار متنوعة مثل السدر, والرمان, والزيتون, والمشمش, والتفاح بعدة أصناف والخوخ والتين والكرز واللوز والعنب بانواعه المختلفة".واشار الى ان "إدارة المزرعة اعتمدت استخدام الاسمدة العضوية الصديقة للبيئة والتي لا تؤثر على صحة الانسان".وبين أبو المعالي ان "عدد أشجار الفواكه التي تم زراعتها تزيد عن 5000 شجرة كمرحلة اولى لتجربتها في مجال مقاومة الظروف المناخية للمزرعة, لافتا الى ان بعض من هذه الاشجار تم زراعتها في العام السابق واثبتت نجاحها، وتم في هذا العام زراعة أصناف جديدة".وتابع ان "المزعة تضم 16 الف نخلة من الاصناف العراقية والعربية النادرة، فضلا عن وجود 10 الآف فسيلة في مشتل اقلمة فسائل النخيل جاهزة للزراعة أيضاً".يذكر ان المزرعة ستطرح منتوجها من الاصناف النادرة والمميزة من التمور لهذا الموسم من العام الحالي في الاسواق الكربلائية على وجه الخصوص والعراقية عموما.انتهى

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