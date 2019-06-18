واشنطن تقرر إرسال 1000 جندي ومعدات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط لمواجهة

2019/06/18 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، مساء الاثنين، أن الولايات المتحدة سترسل ألف جندي أمريكي إضافي وموارد عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط وسط توترات مع إيران.

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، في بيان، إن القرار جاء استجابة لطلب من القيادة المركزية الأمريك...

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