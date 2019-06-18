2019/06/18 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن قرار إيران تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع المجتمع الدولي ردا على إعادة العقوبات الأمريكية على طهران غير مقبول بالنسبة لبرلين.وقال ماس “منطق الأقل مقابل الأقل غير مقبول لدينا.نحن متمسكون بالتزاماتنا وهذا ما ننتظر من إيران”.وأضاف الوزير: “الكل يقولون إنهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برلين: تقليص ايران التزاماتها بالاتفاق النووي غير مقبول المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلين: تقليص ايران التزاماتها بالاتفاق النووي غير مقبول) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلين: تقليص ايران التزاماتها بالاتفاق النووي غير مقبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).