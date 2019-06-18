2019/06/18 | 16:17

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إختراق خليـة إرهابيـة نائمـة وإحباط عمليـة لها في الرمادي

بغداد/..



أخترقت قوة من الاستخبارات العسكرية خلية نائمة وأحبطت عملية إرهابية لها في مدينة الرمادي.

وذكر بيان للمديرية تلقته، "عين العراق نيوز"، انه "بعملية نوعية استخبارية تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء 39 من اختراق خلية نائمة في منطقتي ألبو فراج وألبو عساف في الرمادي وألقت القبض على عناصرها حيث كانت تروم القيام بعملية إرهابية في المحافظة في قادم الأيام".

وبين ان "أإفراد الخلية من المطلوبين للقضاء وفق إحكام المادة 4 إرهاب".انتهى3

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