عادل عبدالمهدي والحبل الرفيع للبقاء

2019/06/18 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / جهاد العيدان… مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة في العراق ،بدات الساحة السياسية تلتهب هي الاخرى بمواقف غير معهودة حيث اعلن على انفراد كل من تيار الحكمة والنصر الذهاب الى المعارضة , وتحدث كل طرف انه لم يعد بالامكان البقاء مع حكومة عادل عبدالمهدي التي لم تنفذ برنامجها الحكومي الذي اعلنت […]

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