اتحاد الكرة يقاضي عضو سابق إتهم الرئيس بإنتمائه للخليج

2019/06/18 | 16:18

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بغداد اليوم/ خاص

كشف عضو المكتب الإعلامي باتحاد الكرة، حسين الخرساني، الثلاثاء 18/6/2019، عن تقديم اتحاده شكوى لاحد المحاكم ضد عضو سابق في الاتحاد.

وقال الخرساني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاتحاد تقدم بشكوى ضد عضو الاتحاد السابق محمد جواد الصائغ بعد تهجمه على رئيس الاتحاد ملا عبد الخالق مسعود واتهامه له بأنه مسير من قبل دول الخليج".

وكان عضو الاتحاد السابق محمد جواد الصائغ قد ظهر في برنامج تلفزيوني، قد تهجم على رئيس اتحاد الكرة واتهمه بالفساد وارتباطه بدول الخليج في اتخاذ القرارات.

بغداد اليوم - خاص

أنهى حارس مرمى منتخب العراق بكرة القدم في السبعينيات والثمانينيات كاظم شبيب مسيرة الـ 24 عاما مع الكرة القطرية بإحتفالية وصفها بـ(المهيبة).

وقال شبيب في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مؤسسة إسبيتار في الكرة القطرية، والتي عملت

بغداد اليوم

ثأر منتخب شباب اليابان للصالات للنسخة الماضية التي ودع فيها الآسيوية على يد نظيره العراقي، ليحقق الفوز اليوم الثلاثاء في النسخة الحالية 2- صفر ، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بالآسيوية الجارية حاليا في تبريز الايرانية ، في لقاء ج

بغداد اليوم/ متابعة

ألقت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، القبض على الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ميشيل بلاتيني، في إطار تحقيقات بوقوع فساد، حسبما أفادت مصادر صحفية فرنسية.

وتحقق باريس في الطريقة التي أسند بها تنظيم مونديال 2022

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