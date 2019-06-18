2019/06/18 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اعلن قائد عسكري في الحرس الثوري الإيراني، إن وجود حاملات الطائرات الأمريكية في الخليج لا يشكل أي تهديد لطهران، وإن القوات الإيرانية في ذروة استعداداتها لأي مواجهة.وأضاف نائب قائد القوات البرية في الحرس الثوري، علي أكبر بورجمشيديان، “لا يمكن لأي قوة أجنبية أن تفكر بارتكاب حماقة عند حدودنا البحرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحرس الثوري: لا يمكن لأي قوة أجنبية ان ترتكب حماقة عند حدودنا المركز الخبري الوطني.

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