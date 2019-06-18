نائبة لعبد المهدي: أين تريد الذهاب بالعراق وشعبه؟

2019/06/18 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت النائبة عن ائتلاف النصر هدى سجاد، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للحفاظ على مكتسبات الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي، متسائلة اين يريد ان يذهب رئيس الوزراء بالعراق والشعب بقراراته؟.

وقالت سجاد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ماجاء به ائتلاف النصر من مبادئ هو منسجم بشكل كامل مع توجيهات المرجعية ورؤيتها لادارة العملية السياسية والتي اضاع فيها عادل عبد المهدي فرصة تشكيل حكومة عراقية بعيدة عن المحاصصة وهيمنة قوى سياسية محددة"، مبينة ان "تشخيصنا واضح هنالك تغيب واضح للكفاءات بالعراق والمحاصصة وهيمنة الاحزاب هي التي اوصلتنا الى هذه الزاوية الضيقة".

واضافت أن "الكتل المستفيدة من المغانم والمكاسب والمناصب في هذه المرحلة سنجدها اول من يخرج معترضا على عمل الحكومة، بالتالي فان معارضتنا حقيقية بناءة نابعة من واقع مرير تعيشه العملية السياسية وتؤسس الى بناء دولة مؤسسات"، داعية عبد المهدي، إلى "الحفاظ على مكتسبات الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي في جوانب عديدة اقلها مايتعلق بنفط اقليم كردستان ووضع كركوك وعودتها عربية عراقية وماتحقق من انتصارات ضد زمر الارهاب واحتواء ملف الامن لاننا بدانا نشاهد من جديد الانفلات الامني والخروقات هنا وهناك وعودة فلول داعش".وتسائلت سجاد، "اين يريد رئيس الوزراء الذهاب بالعراق والشعب العراقي بقراراته وتسليمه مبالغ الشعب وموازنته الى الاقليم دون مقابل؟"، مؤكدة "علينا جميعا كحكومة ومجلس نواب مراجعة جميع الاجراءات المتبعة وبما يخدم الشعب العراقي بشكل اساس وليس جهات سياسية".





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