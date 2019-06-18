شاهد.. كتائب حزب الله تقيم احتفالاً لاستذكار الشهداء

2019/06/18 | 16:57

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كتائب حزب الله تقيم احتفالاً لاستذكار الشهداء

استذكرت كتائب حزب الله تضحيات ودماء الشهداء الذين قدموا انفسهم

دفاعاً عن الارض والمقدسات.

تقرير: ماهر ميرزا

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