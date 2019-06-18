2019/06/18 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر خاصة : سيتم التصويت على المدراء العاميين الذين وضعت اسمائهم في جداول اجتماع مجلس الوزراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/18 | 17:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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