دون الموديل.. ضبط اربع سيارات في كمرك أم قصر الشمالي

2019/06/18 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الكمارك، اليوم الثلاثاء، عن ضبط أربع سيارات دون الموديل في كمرك أم قصر الشمالي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت"العهد ينوز" نسخة منه،

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