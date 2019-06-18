الجامعة التقنية الجنوبية ماضية بتحويل الاجراء اليوميين الى نظام العقود

2019/06/18 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجامعة التقنية الجنوبية الدكتور ربيع هاشم ثجيل ضرورة الاسراع باكمال الاجراءات الرسمية الخاصة بتحويل العاملين في الجامعة بأجر يومي الى عقود.وذكر ثجيل في تصريح صحفي ، انه اوعز الى قسم الموارد البشرية بالجامعة باستكمال اجراءات تحويل العاملين بأجر يومي الى عقود لإنجازها ورفعها الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقرب وقت […]

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