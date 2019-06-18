قيادي كردي يشنُّ هجوما على مسعود بارزاني ويدعوه الى اعتزال العمل السياسي بعد موت جلال طالباني ونوشيروان مصطفى

2019/06/18 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شَنَّ قيادي عسكري كردي هجوما عنيفا على مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وقال إن الإتحاد الوطني أكبرُ منه.وقال محمود سنكاوي عضو المكتب السياسي والقيادي العسكري بالإتحاد الوطني الكردستاني في كلمة له أمام المحاربين القدمى في قوات البشمركة إن مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتبر نفسه أكبرَ من الإتحاد الوطني وأن هذا ليس […]

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