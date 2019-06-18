2019/06/18 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس نفى رئيس كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان، اليوم الثلاثاء، ما ورد بقائمة المدراء العامين من اسماء تابعة لحركة عصائب اهل الحق.وقال فيحان في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “نؤكد ان حركة عصائب أهل الحق، هي اول من دعت وبشكل علني الى ضرورة ابعاد مناصب الدرجات الخاصة من المدراء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صادقون تنفي مشاركتها بتعيين المدراء العامين وكالة خطوة برس.

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