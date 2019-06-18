2019/06/18 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تنفيذ 580 عملية أمنية في ثماني محافظات في النصف الأول من العام الحالي 2019، وفيما اشارت إلى إحباط 103 عمليات إرهابية، أكدت فيها قتل 81 عنصرا وقياديا بتنظيم "داعش" الإرهابي.وقالت الهيئة في بيان، إن قوات الحشد الشعبي بمختلف ألويتها وتشكيلاتها نفذت 580 عملية أمنية في ثماني محافظات وسطى ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأرقام.. الحشد الشعبي ينفذ 580 عملية أمنية ويقتل 81 "داعشيا" في النصف الأول من 2019) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأرقام.. الحشد الشعبي ينفذ 580 عملية أمنية ويقتل 81 "داعشيا" في النصف الأول من 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).