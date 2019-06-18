من موقع سبايكر.. عشائر صلاح الدين تشيد ببطولات الحشد الشعبي والقوات الأمنية

2019/06/18 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين برفقة النائب عن المحافظة جاسم الجبارة، الثلاثاء، موقع مجزرة سبايكر، مشيدين بالتضحيات التي قدمها الحشد والقوات الامنية في سبيل دحر تنظيم داعش الاجرامي.وقال عضو المجلس الشيخ خميس الجبارة ان "وفد مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين زار موقع جريمة سبايكر بالذكرى الخامسة للمجزرة مستذكرين بطولات الحشد الشعبي ...

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