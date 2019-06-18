2019/06/18 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… طالبت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، وزارة المالية بتقديم الحسابات الختامية للأعوام السابقة، مبينة ان المصادقة على تلك الحسابات السابقة قاعدة بيانات تمكن البرلمان من تقليل العجز للسنوات اللاحقة.وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي لـ/المعلومة /، ان “البرلمان ألزم وزارة المالية بنص موازنة 2019 تقديم الحسابات الختامية للأعوام السابقة منذ 2011”.وأضافت ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يطالب وزارة المالية بتقديم الحسابات الختامية للأعوام السابقة منذ2011) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يطالب وزارة المالية بتقديم الحسابات الختامية للأعوام السابقة منذ2011) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).