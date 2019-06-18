تربية البصرة تنفي تقديم موعد رواتب منتسبيها قبل ستة ايام من موعدها

2019/06/18 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت المديرية العامة لتربية محافظة البصرة ” اليوم ما يتم نشره في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول تقديم موعد رواتب منتسبي المديرية العامة البصرة قبل ستة ايام من موعدها .واوضحت المديرية في بيان ” لاصحة لما يقوم به بعض ضعاف النفوس بتزوير منشورات سابقة من خلال تغيير موعد الاستلام فقط .مؤكدة “أن […]

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