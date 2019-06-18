2019/06/18 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC نفى رئيس كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان، اليوم الثلاثاء، ما ورد بقائمة المدراء العامين من اسماء تابعة لحركة عصائب اهل الحق، فيما بين ان الحركة لم تشارك بالمحاصصة في تعيين المدراء العامين.وقال فيحان في بيان صحفي تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” نسخة منه إنه “نؤكد ان حركة عصائب أهل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صادقون تنفي مشاركتها بـ”محاصصة” تعيين المدراء العامين المركز الخبري الوطني.

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