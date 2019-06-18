2019/06/18 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعلن تنفيذ 580 عملية وقتل 81 'داعشيا' في النصف الأول من 2019) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعلن تنفيذ 580 عملية وقتل 81 'داعشيا' في النصف الأول من 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).