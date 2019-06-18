الحشد الشعبي يعلن قتل 81 داعشيا في 580 عملية بالعراق

2019/06/18 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي يوم الثلاثاء عن تنفيذ 580 عملية أمنية في ثماني محافظات في النصف الأول من العام الحالي 2019، مشيرة الى إحباط 103 عمليات إرهابية، و قتل 81 عنصرا وقياديا بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت الهيئة في بيان، إن قوات الحشد الشعبي بمختلف ألويتها وتشكيلاتها نفذت 580 عملية أمنية في ثماني محافظات وسطى وشمالية وغربية لتأمينها وإنهاء تهديد تنظيم "داعش" الإرهابي في النصف الأول من العام الحالي 2019، مبينة أنه تم إحباط 103 عمليات إرهابية في مختلف القواطع والمحاور.

وأكدت الهيئة، إن العمليات الأمنية وإحباط التعرضات الإرهابية أسفرتا عن مقتل 81 عنصرا وقياديا بتنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرة في الوقت نفسه الى تنفيذ 37 عملية تطهير اسفرت عن تفكيك 552 عبوة ناسفة و160 عبوة قمعية و25 حزاما ناسفا و52 صاروخا، فضلا عن تفكيك خمسة منازل و12 معملا أهليا و95 جلكانا.

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