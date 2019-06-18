اكذوبة المعارضة في العراق

2019/06/18 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اسعد عبدالله عبدعلي… قد تتفاجئ من العنوان وتعتبره محبط جدا, وقد تجده معبرا عن رؤية متشائمة للحدث, لكن دعني اقول لك باني لست متشائما, لكن هو اعتراف بواقع او اسمح لي ان اقول انما هو دفاعا عن الحقيقة, فلا دخل لي بالتزييف والنفخ بالشعارات الخادعة, ولست ممن يطبل للأصنام ويكثر المديح لها, لكن […]

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