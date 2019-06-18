2019/06/18 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_حسن_محاجنة من القاتل ..؟!طفلةٌ فلسطينيةٌ من ضواحي القدس ، تتعرضُ للقتل ، على مسمع ومشهد من أهلها ، إخوتها وأخواتها ، والدها ووالدتها ، الذين يسمعون صرخاتها ، تستنجدُ ، تتوسلُ ، تتألمُ ، تستصرخُ مشاعر الأُمومة ، الأُبوة ، الأُخوة وما من مُجيب ..صورةٌ ومشهد قاسٍ ، أتخيله أو بالحري أُحاولُ أن أتخيله ، فيعجز خيالي المحدود عن نجدتي ..وأنا الذي أُتابعُ قناة "ناشيونال جيوغرافيك" وصراع البقاء عند الحيوانات ......

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