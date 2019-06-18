2019/06/18 | 17:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #قاسم_حسن_محاجنة من القاتل ..؟!طفلةٌ فلسطينيةٌ من ضواحي القدس ، تتعرضُ للقتل ، على مسمع ومشهد من أهلها ، إخوتها وأخواتها ، والدها ووالدتها ، الذين يسمعون صرخاتها ، تستنجدُ ، تتوسلُ ، تتألمُ ، تستصرخُ مشاعر الأُمومة ، الأُبوة ، الأُخوة وما من مُجيب ..صورةٌ ومشهد قاسٍ ، أتخيله أو بالحري أُحاولُ أن أتخيله ، فيعجز خيالي المحدود عن نجدتي ..
وأنا الذي أُتابعُ قناة "ناشيونال جيوغرافيك" وصراع البقاء عند الحيوانات ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#قاسم حسن محاجنة - من القاتل ..؟!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأنا الذي أُتابعُ قناة "ناشيونال جيوغرافيك" وصراع البقاء عند الحيوانات ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#قاسم حسن محاجنة - من القاتل ..؟!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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