بشير صقر - تقرير عن اجتماعىْ الجمعية العمومية لصندوق معاشات البنك العربي الإفريقى

2019/06/18 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بشير_صقر تقرير عن اجتماعىْ صندوق معاشاتالعاملين بالبنك العربى الإفريقى الدولي العادى والطارئالأحد 16 يونيو 2019تمهيد:نعرض علي السادة أعضاء الصندوق هذا التقرير عن اجتماعىْ الجمعية العمومية لصندوق المعاشات بعد عودتنا من القاهرة عصر الاثنين 17 / 6 / 2019، والذى لم يكن إعداده سهلا نظرا لحالة الإنهاك التى لازمتنا خلال الأيام الأخيرة.كان اجتماع الجمعية العمومية العادية للصندوق با......

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