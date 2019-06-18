قائد شرطة ديالى: قاتل الطفلة زهراء “نحرا” اعترف بارتكاب جريمته

2019/06/18 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اعلنت قيادة شرطة ديالى ، الثلاثاء، عن حسم قضية الطفلة زهراء بعد ايام على مقتلها بطريقة بشعة “نحرا” بالسكين” شمال المحافظة.وقال قائد الشرطة اللواء فيصل العبادي في بيان ورد الى “يس عراق” ، ان الفريق الامني المختص بالتحقيق في حادثة مقتل الطفلة زهراء وسط قضاء الخالصقبل ايام معدودة انجزت مهمته باعتقال […]

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