الحشد الشعبي يعلن تنفيذ ٥٨٠ عملية أمنية خلال العام الحالي

2019/06/18 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد.

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 580 عملية أمنية في ثماني محافظات في النصف الأول من العام الحالي 2019، وفيما اشارت إلى إحباط 103 عمليات إرهابية، أكدت قتل 81 عنصرا وقياديا بتنظيم “داعش” الإرهابي.

وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قوات الحشد الشعبي بمختلف ألويتها وتشكيلاتها نفذت 580 عملية أمنية في ثماني محافظات وسطى وشمالية وغربية لتأمينها وإنهاء تهديد تنظيم داعش الإرهابي في النصف الأول من العام الحالي 2019” ، مبينة أنه “تم إحباط 103 عمليات إرهابية في مختلف القواطع والمحاور”.





وأكدت الهيئة، إن “العمليات الأمنية وإحباط التعرضات الإرهابية أسفرتا عن مقتل 81 عنصرا وقياديا بتنظيم “داعش” الإرهابي” ، مشيرة في الوقت نفسه الى “تنفيذ 37 عملية تطهير اسفرت عن تفكيك 552 عبوة ناسفة و160 عبوة قمعية و25 حزاما ناسفا و52 صاروخا، فضلا عن تفكيك خمسة منازل و12 معملا أهليا و95 جلكانا”.





وفي الجانب الخدمي، بينت الهيئة، أن “الجهد الهندسي للحشد الشعبي نفذ 26 عملية خدمية شملت خطة طوارئ لدرء خطر السيول والفيضانات عن المحافظات والمدن وتأمين المنشآت والحقول النفطية ابرزها حقل مجنون الذي يعد خامس أكبر حقل نفطي في العالم، فضلا عن استمرار عمليات تطهير وكري الانهر”.





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