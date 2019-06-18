سائرون: جمعنا أكثر من 70 توقيعا لتعديل قانون رفحاء

2019/06/18 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تحالف سائرون غالب العميري، إن التحالف ليس مع إلغاء قانون رفحاء، وإنما مع تعديله لتكون هناك عدالة وإنصاف ومساواة بين جميع شرائح المجتمع.

وأوضح العميري في تصريح، أن سائرون سيقف ضد رواتب رفحاء او غيرها من المخصصات التي تمنح لشريحة على حساب بقية شرائح المجتمع بغير عدالة وإنصاف.

وأضاف، أن كتلة سائرون النيابية جمعت أكثر من سبعين توقيعا لتعديل قانون رفحاء، مبينا ان سائرون تقدمت الى هيئة الرئاسة بتعديل كامل لقانون رفحاء لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة وإقراره.

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