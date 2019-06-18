في يومها العالمي... تفرق أصل

2019/06/18 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بسبب شعبيتها الطاغية في جميع أنحاء العالم، والمفضلة لدى الفقراء والأثرياء على حد سواء، خصص محرك البحث الأمريكي "غوغل"، اليوم الثلاثاء، للاحتفال بـ

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