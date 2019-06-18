وأضافت، إن "العمليات الأمنية وإحباط التعرضات الإرهابية أسفرتا عن مقتل 81 عنصرا وقياديا بتنظيم داعش الإرهابي، مشيرة الى تنفيذ 37 عملية تطهير اسفرت عن تفكيك 552 عبوة ناسفة و160 عبوة قمعية و25 حزاما ناسفا و52 صاروخا، فضلا عن تفكيك خمسة منازل و12 معملا أهليا و95 جلكانا".
وفي الجانب الخدمي بينت الهيئة، أن "الجهد الهندسي للحشد الشعبي نفذ 26 عملية خدمية شملت خطة طوارئ لدرء خطر السيول والفيضانات عن المحافظات والمدن وتأمين المنشآت والحقول النفطية أبرزها حقل مجنون الذي يعد خامس أكبر حقل نفطي في العالم، فضلا عن استمرار عمليات تطهير وكري الانهر".
انتهى/ ف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يكشف عن تنفيذ 580 عملية أمنية ضد داعش) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يكشف عن تنفيذ 580 عملية أمنية ضد داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).