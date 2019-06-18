نائب عن الفتح يحمل الداخلية والخارجية مسؤولية إطلاق سراح “نجم الدين”

2019/06/18 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… حمل النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الثلاثاء، وزارتي الداخلية والخارجية مسؤولية إطلاق سراح محافظ كركوك السابق المطلوب للقضاء بتهم الفساد والتحريض على ضرب القوات الأمنية نجم الدين كريم من قبضة السلطات اللبنانية، فيما طالب الحكومة بإلزام حكومة إقليم كردستان بتسليم كريم للقضاء العراقي لغرض محاكمته.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة […]

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