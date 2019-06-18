2019/06/18 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cBfd7WK2hIM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الواحدة 2019/6/18) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الواحدة 2019/6/18) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).