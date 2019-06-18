قصف المعسكرات.. خبير امني يفكك اسرار الهجمات الصاروخية

2019/06/18 | 17:36

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سومر نيوز: بغداد..



اعتبر خبير امني، الثلاثاء، أن استهداف المعسكرات المشتركة في العراق لا يأتي ضمن اطار المقاومة ضد الوجو...

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