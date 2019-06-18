العبودي يؤكد على الوقوف بالضد من أي حرب في المنطقة

2019/06/18 | 17:36

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية نعيم العبودي على الوقوف بالضد من أي حرب في المنطقة .

وقال العبودي...

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