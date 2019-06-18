الجمارك: اعادة 13 طناً من مادة الجبن مخالفة للمواصفات في منفذ الشيب الحدودي

2019/06/18 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الجمركية، اليوم الثلاثاء، إعادة اصدار ارسالية من مادة الجبن تحتوى على ١٣ طناً لفشلها بالفحوصات المختبرية في مركز جمرك الشيب الحدودي في محافظة ميسان.

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