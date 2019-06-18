الحياة في شنگال دهاليز مظلمة

2019/06/18 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد شنگالي لا يخفى على أحد أن ما يجري في شنگال من صراعات متعددة ووجود مليشيات مسلحة و إدارة مزدوجة ، إدارة مدعومة من الاقليم و أدارة اخرى مدعومة من حكومة المركز ، في بقعة متنازعة عليها ، عاش فيها قوم متنازعون على الحقوق ، دفع الكثير من من كانوا الضحية الأولى و الاخيرة …

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