“بالفيديو” مجلس مكافحة الفساد يعقد جلسته الـ13 وينظر بجملة ملفات تحيط بها الشبهات

2019/06/18 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد جلسته الثالثة عشرة برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحضور اعضائه.وأعرب المجلس عن تقديره العالي للتوجيهات التي أبدتها المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة الأخيرة وما تضمنته من حث واستنهاض للواقع العراقي بكل تشكيلاته ( مؤسسات حكومية، احزاب وقوى سياسية، منظمات مجتمع مدني، وافراد) الى التعاطي […]

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