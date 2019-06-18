الحبس 3 ايام لناشط بيئي رصد “صراصر وضفادع” بكاميرته في مستشفى الجبايش العام

2019/06/18 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أوقفت السلطات الأمنية في ذي قار الناشط البيئي رعد الاسدي على خلفية تصويره “ضفدعاً وصرصاراً وحشرات أخرى” في احدى ردهات مستشفى الجبايش العام في الناصرية.وقرر قاضي محكمة جنح الجبايش توقيف الاسدي على ذمة التحقيق استنادا لإحكام المادة 229 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بتهمة الاعتداء على موظف […]

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