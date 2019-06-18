الهايس يكشف عن تسجيل قتلى من داعش ضمن ضحايا الإرهاب في الانبار

2019/06/18 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف رئيس مجلس إنقاذ الانبار حميد الهايس، الثلاثاء، عن تسجيل عدد من قتلى داعش في الانبار ضمن قوائم ضحايا الإرهاب.وقال الهايس لـ/ المعلومة /، إن “العديد من عناصر داعش الإرهابي الذين قتلوا على يد القوات الأمنية تلاعب ذويهم ومن خلال متنفذين بالحاسبات الأمنية”.وأضاف انه “تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب […]

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