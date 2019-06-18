دعوات وتصريحات جوفاء للحوار

2019/06/18 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الخالق فلاح … لاشك ان بالعمل الدبلوماسي للبلدان تستطيع كل دولة أن توطد مركزها وتقدير الموقف وإعداد الخطط والبدائل المختلفة وتعزز نفوذها فى مواجهة الدول الأخرى بالطرق الدبلوماسية التي تقتضي على دراسة ألارض ومقارنة الامكانايات والطاقات المتوفرة ومعرفة نقاط القوة والضعف الموجودة عند الطرف الاخر ، وبحث مجال الجهود الرئيسية في القضايا […]

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