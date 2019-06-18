اليابان تطلق تحذيراً من تسونامي

2019/06/18 | 17:51

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بغداد اليوم _ متابعة

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الثلاثاء، تحذيراً بحدوث تسونامي، بعد زلزال بقوة 6.8 ضرب الساحل الغربي للبلاد.

وأصدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بيانا تحذيريا من حدوث تسونامي، بعد وقوع زلزال قوي في أرخبيل اليابان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن "زلزالا بلغت قوته 6.8 درجة وقع بالقرب من الساحل الغربي لهونشو باليابان"، مبيناً أن "الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا".

بغداد اليوم _ كركوك

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، تأمين طريق يربط بين قضائي مخمور في نينوى والدبس في كركوك.

وقالت الوزارة في بيان، إن "فرقة المشاة الرابعة عشر ولغرض سد الثغرات ومنع تسلل عناصر داعش من جبال مخمور باتجاه القرى والق

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، قيام مسلحين مجهولين باقتحام منزلا شرقي بغداد وسرقة مبالغ مالية ومخشلات ذهبية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "مسلحين مجهولين أقدموا على سرقة احد المنازل ضمن منطقة الكمالية شرقي العاصمة، بعد اقت

بغداد اليوم – ديالى

كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، الثلاثاء، عن التوصل الى خيوط هامة في جريمة سرقة مكتب حقوق الانسان وسط بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الفريق المختص بالتحقيق في حادثة سرقة مكتب حقوق الانسان وس

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