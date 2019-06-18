الحشد الشعبي ينفذ 580 عملية أمنية ويقتل 81 داعشيا في 2019

2019/06/18 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تنفيذ 580 عملية أمنية في ثماني محافظات في النصف الأول من العام الحالي 2019، وفيما اشارت إلى إحباط 103 عمليات إر...

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