شركة غاز بروم الروسية بصدد توسيع عملها في العراق

2019/06/18 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعربت شركة غاز بروم نفت الروسية عن رغبتها بتوسيع اعمالها لتطوير حقول النفط العراقية .ونقلت وكالة رويترز في خبر ترجمته وكالة /المعلومة/ عن رئيس مجلس ادارة الشركة الكسندر ديكوف قوله في الاجتماع السنوي إن “الشركة التي تقوم فعلا بتطوير حقل بدرة النفطي تدرس ايضا احتمال المشاركة في تطوير حقل غاز المنصورية […]

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