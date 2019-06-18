2019/06/18 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Kg1E3Tnr7p0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بلدية بغداد الجديدة تنذر المتجاوزين في شارع 77 وتحدد السبت موعدا للإزالة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بلدية بغداد الجديدة تنذر المتجاوزين في شارع 77 وتحدد السبت موعدا للإزالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).