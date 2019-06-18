انطلاق منتدى العمل بين العراق وتركيا الخميس المقبل

2019/06/18 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت السفارة التركية في بغداد، انطلاق اعمال منتدى العمل بين العراق وتركيا بمشاركة {40} شركة تركية الخميس المقبل في العاصمة بغداد.

وذكرت السفارة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" برعاية وزيري التجارة العراقي هاشم العاني والتجارة التركي روهصار بكجان وبتنظيم من اتحاد غرفة التجارة العراقية {FICC} ومجلس المصدرين في تركيا {TiM} ستنطلق فعاليات منتدى العمل بين العراق وتركيا بمشاركة {40} شركة تركية تعمل في القطاعات الغذائية والمواد الانشائية والبناء وقطاع المكننة والصحة والكيمياء والخدمة".وأضاف ان" الفعليات ستقام في فندق بابل الخميس المقبل".انتهى

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