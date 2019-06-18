مدرب شباب الصالات: كسبنا خبرة اضافية في نهائيات آسيا

2019/06/18 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أكد مدرب منتخب شباب العراق لكرة الصالات، علي طالب، الثلاثاء، ان منتخب ليوث الرافدين كسب خبرة اضافية بعد مشاركته في نهائيات آسيا بايران.وقال طالب لـ /المعلومة/، “أهنئ فريقي على المستويات الجيدة التي قدمها في البطولة، اللاعبون لا زالوا صغار السن وسوف يبنون على الخبرة التي حصلوا عليها هنا”.واوضح “بالاعتماد على […]

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