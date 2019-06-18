“قفز ولم يعد”.. خدعة ساحر هندي تنتهي بكارثة

2019/06/18 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات- كلكامش برس؛ اصطف متفرجون على شاطئ نهر هوغلي في ولاية البنغال الغربية في الهند، الأحد الماضي، لمشاهدة الساحر تشانتشال لاهيري الذي حاول تنفيذ خدعة نطيره الأميركي المشهور هاري هوديني، عندما قفز إلى النهر، وهو موثوق بالسلاسل ..ولم يعد حتى الآن.وظل الجمهور الذي تجمع أيضا على متن قاربين في النهر وعلى جسر هواره في مدينة كلكتا، ينتظر لاهيري، وهو يسبح إلى بر الأمان، لكنه لم يظهر على سطح الماء، فأبلغوا الشرطة التي بدأت في البحث عنه.

وبعدما لف جسده بسلاسل حديدية وأغلقها بستة أقفال، أُنزل لاهيري، الذي يعرف أيضا باسم مانداريك، من فوق ظهر قارب إلى نهر هوغلي.

وطيلة اليوم ظل فريقان من الشرطة الهندية والغواصين يقومان بمسح للمنطقة دون أن يعثرا على الساحر.

وقال أحد ضباط الشرطة إنه لا يمكن إعلان وفاة لاهيري قبل العثور على جثته.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها لاهيري المغامرة تحت الماء، فقبل أكثر من 20 عاما، أُنزل إلى النهر نفسه وهو داخل صندوق زجاجي، لكنه تمكن من الظهور على سطح الماء.

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