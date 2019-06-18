2019/06/18 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضاف الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام ببغداد مساء الإثنين الاجتماع الدوري الثالث للقيادات السياسية وبحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح وعبد المهدي يؤكدان اكمال الكابينة الوزارية العراقية خلال اسبوعين ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح وعبد المهدي يؤكدان اكمال الكابينة الوزارية العراقية خلال اسبوعين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).