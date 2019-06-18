“بالوثائق” التعليم العالي تصدر تعليمات منح الاجازة الدراسية للموظفين لكافة الوزارات

2019/06/18 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أصدرت وزارة التعليم العالي ، الثلاثاء، تعليمات بشأن منح الاجازة الدراسية للموظفين لكافة الوزارات وقد تم توجيه كتاب رسمي بتاريخ الثلاثاء 18-6-2019 وحسب الشروط والضوابط الموضحة في الوثائق التي وردت الى “يس عراق”.

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